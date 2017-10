Epische Dragon's Dogma: Dark Arisen launch trailer

Eén van de beste action-RPG's aller tijden, volgens collega Randy, komt naar PlayStation 4 en Xbox One en dat brengt zo z'n grafische verbeteringen met zich mee. Een hogere resolutie, betere en scherpere schaduwen en een stabiele framerate zouden sowieso al een uitstekende PS3-game tot een PS4- en Xbox One-topper moeten bombarderen.

Of dat zo is, en of deze aanschaf de moeite waard is, dat lees je binnenkort in onze review. Als we het er tenminste levend vanaf brengen in de dodelijke spelwereld van Gransys.