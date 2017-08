Enkele vreemdere Final Fantasy-titels maken hun opwachting

Final Fantasy XV Pocket Edition bevat de hoofdrolspelers en het hoofdverhaal van de consoleversie en de onlangs aangekondigde Final Fantasy XV Windows Edition, maar dan met de vrijheid om te spelen waar en wanneer je maar wilt. De schattige tekenstijl zal zowel bestaande spelers als mobile gamers aanspreken. Square Enix wil op die manier het casual publiek aanspreken en één van de meest toegankelijke Final Fantasy-games ooit op de markt brengen. Het hoofdverhaal wordt verteld in tien afleveringen. Alle tien afleveringen zullen beschikbaar zijn wanneer Pocket Edition later dit jaar verschijnt. De eerste episode is dan alvast gratis te downloaden.

Daarnaast mogen we ook de PlayStation VR-game, Monster of the Deep: Final Fantasy XV verwachten op 21 november. Hierin zal de speler met Noctis en z'n kompanen op visexpeditie trekken. Monster of the Deep zal een Story Mode bevatten én een free fishing-mode. Twee ietwat vreemdere titels dus, maar we gunnen ze het voordeel van de twijfel.