Iemand moet de grootste hebben. In het geval van PlayStation 4-controllers zal dat deze zijn. De Japanse website Gigazine - waar ook nog enkele foto's staan - deed een hands-on met een gigantische PS4-controller en de game PaRappa The Rapper.

De bekende PlayStation-knoppen, de schouderknoppen en de D-pad werken zoals je zou verwachten. De thumbsticks zelf zijn in de praktijk te bewegen, maar geven geen input-signaal door. Toch voldoende om een potje PaRappa The Rapper te spelen precies bij Sony Interactive Entertainment in de Japanse hoofdstad Tokyo.