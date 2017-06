Bethesda Softworks, een ZeniMax Media-bedrijf, kondigt de release aan van The Elder Scrolls Online: Morrowind, een gloednieuw hoofdstuk voor het immense populaire The Elder Scrolls Online, dat vandaag verschijnt op PlayStation 4, Xbox One, pc en Mac.

De uitbreiding voor de online RPG introduceert meer dan 30 uur aan Elder Scrolls-verhaalcontent, een nieuwe speelbare klasse (The Warden), een nieuwe 4v4v4 fast-action PvP mode genaamd Battlegrounds, een 12-speler Trial en de terugkeer naar een van de meest geliefde locaties uit het Elder Scrolls-universum, het iconische eiland Vvardenfell uit de prijswinnende RPG, The Elder Scrolls III: Morrowind.

The Elder Scrolls Online: Morrowind is de grootste uitbreiding op The Elder Scrolls Online (ESO) tot nu toe en herdefinieert de traditionele MMO-uitbreiding door nieuwe content en features te introduceren die zowel plezant als toegankelijk zijn voor bestaande en nieuwe ESO-spelers.



Nieuwe spelers kunnen een personage aanmaken zonder vorige ESO-content te hebben ontdekt en kunnen meteen richting Vvardenfell trekken, inclusief honderden uren aan originele ESO-content die ze kunnen ontdekken wanneer ze maar willen. ESO-veteranen kunnen upgraden en het avontuur in Morrowind aanvatten met hun reeds bestaande personages of met de nieuwe Warden.



The Elder Scrolls Online: Morrowind voegt heel wat nieuwe content toe voor de miljoen spelers om te ontdekken, inclusief:

- Een gloednieuwe zone -- Vvardenfell: Vvardenfell is de grootste zone ooit aan The Elder Scrolls Online toegevoegd sinds diens lancering en gebruikt dezelfde geologische afdruk als The Elder Scrolls III, inclusief alle herkenbare plaatsen uit de originele game. Spelers zullen op een gevaarlijk avontuur trekken doorheen Vvardenfell, 700 jaar voor de gebeurtenissen uit The Elder Scrolls III, gaande van de dokken van Seyda Neen tot de vulkanische Ashlands, tot met paddenstoelen begroeide bossen en doorheen de glorie van Vivec City, in die periode nog in opbouw.



- Nieuwe klasse – The Warden: Spelers zullen op natuur gebaseerde magie moeten leren gebruiken om de krachtige nieuwe klasse The Warden te kunnen controleren. The Warden is de eerste nieuwe klasse sinds de lancering van ESO en biedt de speler de vrijheid een selectie te maken tussen een aantal vaardigheden die voor variatie zorgen in speelstijl. The Warden introduceert ook een nieuwe bondgenoot, de War Bear, een vechter die geen genade kent tijdens de meest intense gevechten naast de zijde van The Warden.



- Nieuwe PvP Mode – Battlegrounds: The Elder Scrolls Online staat bekend om diens open-wereld PvP-gevechten, waarin honderden spelers tegen elkaar vechten voor heerschappij over Cyrodiil. The Elder Scrolls Online: Morrowind introduceert een nieuwe PvP-mode – Battlegrounds – met intense 4v4v4 gevechten. Het gevecht vindt deze keer plaats in de Ashlands waar er wordt gestreden voor een plek tussen de beste strijders van Tamriel.

The Elder Scrolls Online: Morrowind is nu wereldwijd verkrijgbaar op PlayStation 4, Xbox One, pc en Mac.