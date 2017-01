Little Nightmares is nu reeds als digitale pre-order beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One en pc. De Six Edition is ook als pre-order beschikbaar. Deze collector’s edition bevat een figurine (10 cm hoog), de originele soundtrack gecomponeerd door Tobias Lilja van Tarsier Studios, een exclusieve A3-poster en stickers samen verpakt in een doos met het uitzicht van een kooi.

Gevangen in The Maw met niks meer dan een aansteker en heel wat vernuft, moet Six het licht in de duisternis en sterkte in haar zwakheden zien te vinden om te overleven en te ontsnappen aan de monsterlijke inwoners. Wees voorzichtig, want elke kamer kent zijn gevaren en puzzels om op te lossen. Sluip en klim je een weg naar buiten en ontsnap aan monsters als The Janitor, het nieuwe personage dat in de ‘The Nine Deaths of Six’ trailer wordt onthuld.