Bethesda geeft een eerste in-game kijk op het volgende hoofdstuk van The Elder Scrolls Online en brengt daarmee Vvardenfell in beeld, herwerkt in de wereld van The Elder Scrolls Online: Morrowind.

De game’s eerste gameplay-trailer introduceert de epische saga waarin je naar Morrowind terugkeert om er te strijden en de wereld te behoeden van de ondergang. Je krijgt meer te zien van de gigantische nieuwe zone, waarbij onder meer gekende locaties uit The Elder Scrolls III zoals Seyda Neen en Vivec City in beeld komen, alsook nieuwe vijanden, soorten uitrusting, wapens en meer worden geïntroduceerd die in juni naar de game komen. Je ziet ook alvast de nieuwe spelerklasse, de Warden, even in actie.