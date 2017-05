De Lizardmen vormen een van vier speelbare rassen in Total War: WARHAMMER II, samen met de High Elves, Dark Elves en een nog niet aangekondigd ras. Ze zijn dit jaar speelbaar op de beursvloer van de E3, waar de game voor het eerst gespeeld kan worden.



In de loop der millennia is de beschaving van de Lizardmen verwoest door daemonische invallen van The Great Cataclysm. Maar een handjevol Slann Mage-priesters is nog stil in leven, en met hen de hoop dat hun volk opnieuw zal opstaan. Onvermoeibaar in hun missie om de orde in de wereld te herstellen, vertrouwen de Lizardmen op een grote diversiteit aan geschubde krijgers, van de kleine, snelle Skink tot de titanische Carnosaur: de apexpredator uit de jungles van Lustria.