Reeds lang voor ARMS werd gelanceerd, wisten we reeds dat Max Brass als speelbaar personage naar het Nintendo Switch-spel zou komen. Nu eist hij ook een hoofdrol in een recente trailer voor het spel op.

In het bassispel is hij een pittige NPC-opponent, via de eerste DLC die deze maand lanceert, kan je dus met hem vechten. Wanneer hij minder dan 20 % leven over heeft, zijn de beide armen van Max Brass continu charged, waardoor je hem toch tactisch zal moeten benaderen.

Een exacte datum voor de downloadbare inhoud werd niet meegedeeld, maar heel erg lang zullen we er niet meer op moeten wachten.