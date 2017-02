Filmstudio Marvel gunt ons een eerste blik op de filmset van de Avengers: Infinity War. De opnames zijn op 23 januari begonnen, maar nu krijgen we dus alvast een voorsmaakje in de vorm van een filmpje.

In deze clip krijgen we enkele beelden van de Infinity Stones uit de film te zien, acteurs Robert Downey Jr. (Iron Man), Tom Holland (Spider-Man) en Chris Pratt (Star-Lord) geven daarna een woordje uitleg over het leven op de filmset, en als laatste komen producent en CEO, Kevin Feige en regisseurs, Joe en Anthony Russo aan het woord.

Zij vertellen ons meer over het verhaal, de samenwerking tussen de Avengers en de Guardians of the Galaxy, en last but not least over bad guy, Thanos. Dat laatste personage zagen we al eerder verschijnen op het einde van de eerste The Avengers-film.

Sinds deze zomer is tevens beslist om de Infinity War-film niet in twee delen op te splitsen. In plaats daarvan zullen er twee aparte films met een apart verhaal van komen.

Avengers: Infinity Wars verschijnt op 4 mei 2018 in de zalen, terwijl de daaropvolgende naamloze vierde film op 3 mei 2019 zijn opwachting zal maken.