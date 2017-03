Enkele maanden na de release van Battlefield 1 heeft ontwikkelaar DICE een releasedatum vrijgegeven voor de eerste uitbreiding voor hun shooter. Binnenkort kunnen we dus allemaal terug het slagveld betreden in vier nieuwe mappen.

Op 14 maart is het eindelijk zover voor de gelukkigen onder ons die de Battlefield Premium-versie in huis haalden. Indien dit niet het geval is moet je twee weken langer wachten, meer bepaald tot 18 maart. Ditmaal speelt het geweld zich af op het westelijke front waarbij je kan spelen als het Franse leger. De eerste uitbreiding met de naam "They Shall Not Pass" bevat naast vier nieuwe mappen ook nog nieuwe wapens en voertuigen.

Bij dit alles krijgen we ook een nieuwe eliteklasse en spelmodus in de schoot geworpen. Deze laatste heet Frontlines en is een mix tussen Rush en het populaire Conquest. In deze modus zal het vijandelijke hoofdkwartier eerst overwonnen moeten worden waarna de volgende stap het vernietigen van de telegraafmachines is. Ondertussen kan het verdedigende team hulp inroepen van artillerie-geweld zodat de aanvallers het wat moeilijker krijgen. Om ons geduld nog wat op de proef te stellen, geeft DICE nog een nieuwe trailer vrij die je hierboven kan bekijken.