In de trailer komen heel wat grote meneren aan het woord à la Mark Thompson van EA Motive en Matt Webster van EA Criterion Games. Op vlak van campaign is het EA Motive die het heft in handen neemt. In de trailer wordt kort aangehaald hoe ze de dertigjarige kloof tussen Star Wars Episode 6: Return of the Jedi en Episode 7: The Force Awakens zullen proberen te dichten. DICE ontfermt zich over de multiplayer terwijl Criterion de ruimtegevechten op zich neemt. Star Wars Battlefront 2 verschijnt op 17 november op pc, PS4 en Xbox One.