Het niet-speelbare personage Ed, uit Street Fighter IV zal binnenkort speelbaar zijn als DLC-personage in Street Fighter V. Dit meldt Capcom ons in een nieuwe trailer rond dit personage.

Ed werd opgevoed door Balrog en hierdoor is hij vooral een boxer. Buiten dit kan hij ook stevige trappen uitdelen, dit is iets wat zijn meester niet kan. Op jonge leeftijd werd Ed echter ontvoerd door de S.I.N. (Shadaloo Intimidation Network) en dankzij de experimenten die zij op hem uitvoerden kan hij nu gebruik maken van Psycho krachten.

In deze trailer krijgen we een eerste blik op enkele vaardigheden zoals, de Psycho Snatcher V-Skill die vijanden naar je toe trekt, het V-Trigger Psycho Cannon die een bal van Psycho-energie naar de vijand afvuurt, waardoor deze langzaam richting de vijand zweeft. Als laatste is de Psycho Barrage Critical Art aan de beurt, deze vaardigheid verwart de tegenstander met een reeks van Psycho energie-stoten.

Je kan Ed van 11 tot en met 14 mei uittesten via de Capcom Fighters Network Beta. Hier kunnen alle fans van de reeks, zelfs diegene die het spel niet hebben, aan deelnemen. Deze bèta kan je spelen via PC of PS4. Wanneer Season 2 Character Pass-gebruikers hier permanent gebruik van zullen kunnen maken, daar lost Capcom buiten een “binnenkort”, niets over. Buiten Akuma, Kolin en drie andere DLC-personages, zullen gebruikers van deze Pass ook kunnen genieten van Premium gevechtskledij en verschillende kleurvarianten hierop.

Heb je nog geen Character Pass, maar wil je er wel een? Dan zal je voor PC €29,99 en voor PS4 €19,99 moeten neertellen.