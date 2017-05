Het uitgebreide (spel)universum van Blizzard heeft alleen maar voordelen. Het bedrijf kan zijn sterpersonages gebruiken en importeren in andere games om deze nog aantrekkelijker te maken voor de fans. De game die daar het meest van profiteert, en terecht, is Heroes of the Storm.

Heroes of the Storm, Blizzards take op het MOBA-genre, mag dus een nieuw personage verwelkomen. De volgende die aan zet is, is D.Va, een populair personage uit Blizzards eigen multiplayer-schietspel Overwatch.

In deze nieuwe video worden D.Va's skills uitgebreid in de verf gezet. Vanaf 15 mei kan je haar aan je line-up toevoegen.