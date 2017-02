Square Enix deelt mee dat Dragon Quest Heroes II ook naar Europa zal komen voor pc, dit via Steam op 28 april. Dat is trouwens op dezelfde dag als de eerder aangekondigde PlayStation 4-versie.

Buiten een versie voor PC via Steam en voor PS4 zal je ook verwend worden met een “Explorer’s Edition”. Deze speciale editie zal vijftien downloadbare voorwerpen aan de game toevoegen. Momenteel kan je deze speciale day one-versie enkel en alleen bestellen via de Amerikaanse Square Enix store. Of deze versie ook bij ons zal verschijnen is nog maar de vraag.

Wat bevat deze Explorer’s Edition nu precies? Hieronder een overzicht:

Archdemon Arcs



Drackerang



Gem Slime Sword



Golem Gauntlets



Goodybag Abacus



Great Sabreclaws



Imp’s Fork



Night Club



Plat o’ One Tails



Robo-Bow



Robo-Razor



Royal Flush



Shadowblade



Slime Knight’s Shield



Slime Stack Stick

Degene die het spel via de PlayStation Store bestellen zullen een exclusief PS4-thema, een outfit van de eerste Dragon Quest Heroes en het Healix the Hero-recept uit Dragon Quest Builders ontvangen.

Als laatste toont het bedrijf ons ook een gloednieuwe trailer en een heleboel screenshots uit de titel.