Doomfist is een personage dat, zoals je uit zijn naam kan afleiden, vooral zijn vuisten laat spreken. Zo beschikt hij over onderstaande skills:

* Hand Cannon — Discharge a 4-shot rapid fire weapon that reloads one shot at a time

* Rocket Punch — Charge forward and deliver a devastating blow, knocking back any opponents hit

* Meteor Strike — Leap up high and drop into a targeted area, dealing massive amounts of damage and tossing enemies through the air

In bovenstaande video zie je Doomfist aan het werk. Wil je nog meer info, bezoek dan zeker zijn officiële pagina.