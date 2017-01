De echte durvers die gaan een stap verder en die spelen de game in VR! Om die beleving nog intenser te maken komen Capcom en Numskull met een officiële Resident Evil 4D-kaars. Dat op zich was al geweten, maar de details die toen werden 'vrijgegeven' of 'gelekt' klopten niet helemaal. Daar wensen beide partijen nu duidelijkheid in te scheppen.

Toen luidde de omschrijving als volgt: "Blood, Sweat, and Fears 4D Candle" en de geur zelf werd omschreven als "foisty, old timber and blood". Verder zou de levensduur van de kaars 20 uur bedragen en zou deze 16 euro kosten. Dit alles is dus niet het geval...

De enige echte officiële kaars zal je zo'n 14 euro kosten, verpakt worden in een metalen case en zo'n 25 uur branden. De kaars zou ook niet echt naar bloed ruiken, maar volgens de productpagina wel een horrorgeur bevatten. Wat dat mag inhouden, daar hebben ook wij het raden naar.

Numskull's Ben Grant zegt het volgende over deze horrorkaars: "Contrary to earlier reports that jumped the gun a little, the candle definitely does not smell of blood. However, it does manage to represent the scent of the Baker House Mansion, adding to the horror, fear and adrenaline you get whilst playing the game - especially in VR."

"This Official 4D candle is specifically tailored to the game and will help make you feel like you're actually standing in the abandoned plantation house, to enhance the gaming experience" voegt Stefano Barolo van Capcom er nog aan toe.

Wil je de kaars zelf in huis halen, dan kan je dat via deze pagina doen. Laat ons alvast weten wat jij denkt van de geur van deze horrorkaars...