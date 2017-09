Microsoft maakte bekend welke games we volgende maand als onderdeel van Xbox LIVE Gold zonder meerprijs kunnen downloaden.

Gedurende de volledige maand oktober is Gone Home: Console Edition beschikbaar, terwijl The Turning Test vanaf 16 oktober tot en met 15 november beschikbaar is. Rayman 3 HD doet het de eerste twee weken van de maand, terwijl Medal of Honor: Airborne de laatste twee weken van oktober afsluit.