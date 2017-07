De GaCuCon Game Cruise van dit jaar zit er al helemaal op maar volgend jaar kan ook jij er bij zijn! Dit van 20 tot en met 25 juni 2018.

Het begint allemaal met een event aan land, en dan vertrek je voor een vier dagen durende cruise. Gamen, feesten en een praatje slaan met topontwikkelaars en (legendarische) eSporters zoals Fatal1ty is je voornaamste bezigheid. Heb je zin om even de toerist uit te hangen, dan kan je van boord en de lokale flora en fauna bezoeken.

GaCuCon includes some of the best in LAN gaming, virtual reality, Indie game exhibitions, card games, board games, game industry panels by renowned guests, networking opportunities in the game industry and more.

En dit alles aan boord van een luxueus cruiseschip!

Hierboven alvast een videoverslag van de cruise van dit jaar. En? Voel je het al kriebelen?