De zogenaamde Last Chance Trial die doorgaat op 21 en 22 januari op PS4, geeft spelers een uitgebreide kans om nog eenmaal hun tanden stuk te bijten op deze game die door velen in een adem wordt genoemd met de Souls-reeks. Je kan de de ultieme demo zelfs reeds pre-loaden vanaf vandaag.

Zij die erin slagen de Last Chance Trial tot een goed einde te brengen zullen hiervoor beloond worden met diverse bonus items in de uiteindelijke game deelt Team Ninja mee. Slaag je er in de hoofdmissie tot een goed einde te brengen, dan ontvang je de Ogress Headgear. Lukt het je de Twilight Mission te volbrengen, dan verdien je hierdoor de Mark of the Conqueror en Mark of the Strong uit de vorig jaar verschenen Alpha en Beta.

Opgelet, de Ogress Headgear kan je in de uiteindelijke game pas oppikken als je de save data van de trial nog hebt. Dus zeker bijhouden tot en met de launch of je bent eraan voor de moeite. De Mark of the Conqueror en Mark of the Strong krijg je dan toe via DLC die je meteen kan downloaden bij launch.