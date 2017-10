Omdat Super Mario Odessey deze vrijdag in de winkelrekken ligt, geeft Nintendo ons alvast een uitgebreid voorsmaakje rond de coöperatieve-modus die we samen met een vriend of vriendin kunnen spelen.

In de co-op-modus speelt één iemand als Mario en de andere als zijn hoed, cappy. Dankzij een goede samenwerking tussen de twee spelers zien we hoe effectief en leuk het kan zijn om deze game samen met een vriend of vriendin te spelen. Alle details rond deze modus vind je in de bovenstaande trailer.