Zo kan je over muurtjes, auto's en allerlei andere objecten springen of erop kruipen. Daarnaast zijn er ook weersomstandigheden in aantocht die het spel een nieuw gevoel zullen geven. Snipen zal niet lukken als er mist hangt, om maar een voorbeeld van de gevolgen te geven.

In de iets verdere toekomst zullen mods ondersteund worden en vooral de stabiliteit van het spel is belangrijk. Er komen twee nieuwe maps aan, eentje in Peru en eentje in de buurt van de Adriatische Zee.