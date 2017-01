Degenen met een PlayStation VR in huis mogen in hun handen wrijven, want naast Driveclub VR krijgt nu ook DiRT Rally ondersteuning voor virtual reality.

Codemasters kondigt vandaag aan dat het in de komende weken PlayStation VR-ondersteuning zal toevoegen voor DiRT Rally. Deze VR-compatibiliteitsupgrade zal verkrijgbaar zijn als een losstaande DLC add-on voor bestaande spelers via de PlayStation Store, en als de nieuwe ‘DiRT Rally PLUS VR Upgrade’ retailversie, en dompelt je al racend onder in een complete VR-ervaring van de volledige game, die elke auto, track en manoeuvre ondersteunt.