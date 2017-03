Elke maand opnieuw krijgen PlayStation Plus-leden gratis games als extraatje bij hun abonnement. Ook in de maand april krijgen we zes games voorgeschoteld.

Vanaf 4 april kunnen er zoals gewoonlijk twee games voor elk platform gedownload worden, al krijgen PlayStation 4-bezitters twee extraatjes door het Cross Buy-systeem. Wij lijsten de games even op:

Drawn to Death (PS4)

Lovers in a Dangerous Spacetime (PS4)

10 Second Ninja X (PS Vita, PS4)

Curses ‘n Chaos (PS Vita, PS4)

Invizimals: The Lost Kingdom (PS3)

Alien Rage (PS3)

Content van de aangeboden games?