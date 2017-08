Deze verrassingen heeft Quakecon 2017 voor ons in petto

Vanaf morgen begint Quakecon 2017 en dit zullen we geweten hebben. In bovenstaand promotiefilmpje doen Bethesda Softworks en ID Software enkele aankondigingen en geven ze ons alvast een voorsmaakje van deze editie.

Vanaf vandaag kun je via Steam en Bethesda.net - voor slechts € 30 - alvast vroegtijdige toegang krijgen voor Quake Champions. Doe je dit, dan krijg je toegang krijgen tot alle huidige en toekomstige personages, krijg je een Gladiator Ranger Skin en zal je kunnen genieten van DOOM Slayer als extra personage. Speel je de game tussen 24 en 26 augustus, dan zal je beloond worden met een exclusieve versie van de Lightning Gun.

Bezoekers zullen tijdens Quakecon ook games, zoals The Evil Within 2, Wolfenstein II: The New Colossus en Dishonored: Dead of the Outsider, kunnen onderwerpen aan een grondige test.

Bovenop al dit nieuws, onthult Bethesda ook de verschijningsdatums voor drie titels uit hun virtual reality-arsenaal. Hieronder een overzicht:

Skyrim VR - verschijnt op 17 november voor PlayStation VR.



DOOM VFR - verschijnt op 1 december voor PlayStation VR.



Fallout 4 VR: verschijnt op 12 december voor HTC Vive.

Voor iedereen die geen ticket heeft kunnen bemachtigen, maar wel de Quake World Championships wil volgen, kan terecht via facebook.com/Quake/ of op twitch.tv/quakechampions.