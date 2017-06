Het langverwachte Rick and Morty-seizoen zal tien afleveringen tellen. Dat vertelt mede-bedenker Justin Roiland tijdens een livestream over de populaire cartoonserie. De eerste aflevering gaat op 30 juli de lucht in.

"We did it! We fucking did it!" Met die woorden opende Justin Roiland de livestream waarin hij met co-creator Dan Harmon de releasedatum van het langverwachte derde seizoen aankondigde. Inderdaad, het was een moeilijke bevalling, dus die kleine kreet van vreugde van de bedenker van de vuilgebekte wetenschapper en zijn kleinzoon leek helemaal op zijn plaats. Tijdens de stream vertellen de makers van de reeks hoe het schrijfproces van de aflevering aansleepte en uiteindelijk de release van het derde seizoen drastisch vertraagde.

Maar dat nieuwe seizoen komt er dus zeker, en het lanceert op 30 juli. Er zijn tien nieuwe afleveringen waar fans naar kunnen uitkijken. Dan Harmon vermeldde ook al dat de makers aan een vierde seizoen denken, maar durft daar nog geen zekerheden over te lossen.

Om de aankomende release te vieren krijgen we ook een nieuwe trailer voorgeschoteld. We kregen jammer genoeg geen nieuwe aflevering voorgeschoteld tijdens de stream, zoals we op 1 april er één kregen. Dan maar gewoon een maandje wachten en dan meteen bingewatchen!