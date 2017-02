Zestien jaar na de gebeurtenissen in het originele Dead Rising keert fotograaf- journalist Frank West terug naar de plaats waar het allemaal begon... Willamette, Colorado.

Ook nu weer zal je voornaamste taak eruit bestaan om op creatieve wijze je wapenarsenaal in mekaar te knutselen en dit op even creatieve wijze toe te passen op de schedels van de zombies. Al zijn in Dead Rising 4 niet alleen de zombies je vijand...