Een andere populaire speelgoedfabrikant, met name LEGO, hanteerde een gelijkaardig strategie waarin ze populaire reeksen in hun speelgoedwereld reproduceren. Het grote verschil tussen LEGO en Mega Bloks qua strategie, of beter de uitvoering ervan, is het feit dat LEGO er wél in slaagde een succesvol game-imperium op te bouwen. Uit bovenstaande video blijkt dat ook Mega Bloks een krampachtige poging deed om een eigen gamewereld uit de grond te stampen. De onafgewerkte game van ontwikkelaar N-Space dateert uit 2013 en werd eigenlijk nooit officieel aangekondigd. Een populair YouTube-kanaal ontdekte de vroege versie van de game en besloot zijn avonturen met de wereld te delen. Wat denken jullie van de game? Terecht nooit het levenslicht gezien of verdiende het spel een kans?