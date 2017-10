Sinds 31 augustus kunnen we aan de slag met de eerste aflevering van het tweede seizoen van Life is Strange. Volgende week wordt de nieuwe episode voor Before the Storm beschikbaar.

Life is Strange kende een ongelofelijk succes, dus dat er een tweede en zelfs derde seizoen zou aankomen, was te verwachten. In Life is Strange: Before the Storm maakten we eind augustus nogmaals kennis met Chloe en in de tweede episode die vanaf 19 oktober digitaal beschikbaar is, gaat het verhaal verder.

In de nieuwe episode, met de naam Brave New World, zullen we kennismaken met nieuwe personages en uiteraard staan ook nieuwe omgevingen op het menu.