De focus lag vanavond duidelijk op de Xbox One X, maar Microsoft gaf de Xbox One S ook een beetje liefde. Tijdens de livestream, waarmee gamescom onofficieel werd geopend, toonde het bedrijf een schitterende Xbox One S-console.

De 1TB-grote console is net een grote Minecraft-blok en de controller heeft veel van een creeper weg. Daarnaast krijg je ook een code voor het spel, een vertical stand die transparant is en dit alles voor 399 euro. Daarnaast mogen we ook een controller verwachten die op een varken lijkt; deze zal apart verkrijgbaar zijn voor 75 euro, net zoals de creeper-controller die je ook apart kan kopen.

Als releasedatum kregen we 'soon' te horen; nog even afwachten!