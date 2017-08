Conan Exiles is een hele leuke game, maar het ontbreekt hem wat aan content is wat heel wat spelers over deze Early Access-titel van Funcom te vertellen hebben. Wel, voor deze spelers hebben we goed nieuws. Conan Exiles krijgt namelijk nog deze maand een expansion, getiteld Frozen North.

Funcom kondigt deze uitbreiding voor Conan Exiles, genaamd The Frozen North, aan als fase twee van de Conan Exiles Early Access-periode. De expansion voegt maar liefst zeventig procent extra landmassa toe aan de spelwereld, aangevuld met een flink pak extra features en verbeteringen.

Funcom liet de besneeuwde bergen van de Frozen North al eens zien op E3, en laat weten dat we deze mogen verwachten op 16 augustus, waarbij de spelers die het spel reeds in hun bezit hebben, de uitbreiding gratis krijgen.

Dit is trouwens ook de dag waarop Conan Exiles zijn opwachting maakt in het Xbox Game Preview programma voor Xbox One.

The Frozen North bevat heel wat nieuwe content waaronder nieuwe AI-facties, dungeons zoals The Black Keep, en meer. Een van de nieuwe hoofdfeatures is alvast het temperature/weather-systeem. Hier zullen spelers zich op gepaste wijze moeten kleden om te overleven in extreem koude/warme temperaturen, of als ze geen kledij hebben er voor zorgen dat ze de nodige drankjes/voedsel op zak hebben om deze temperaturen aan te kunnen. Dit alles dankzij het nieuwe Brewing en Cooking crafting systeem.