Vandaag kregen we van Bandai Namco de eerste trailer van hun actie-RPG, Code Vein te zien. Een concrete wereldwijde releasedatum is er echter nog niet, maar het bedrijf hoopt dat ze de game ergens in 2018 voor console klaar zal hebben.

In deze aankondigingstrailer krijgen we een mysterieuze post-apocalyptische wereld te zien. Je reist echter niet alleen, want je wordt bijgestaan door een zelf gekozen bondgenoot. Deze reisgenoot kies je natuurlijk niet zomaar, want elke metgezel zal anders reageren op je huidige speelstijl. In deze debuuttrailer krijg je alvast een voorsmaakje van de vele bloederige gevechten, het volledige wapenarsenaal en de prachtige omgevingen uit deze titel te zien.

Buiten een bloederige trailer schotelen de makers ons ook een hele lading screenshots voor, deze zijn hieronder te bekijken.