Clown met nunchuks is nieuwe fighter in ARMS

Lola Pop wordt omschreven als een "reislustige clown met een persoonlijkheid die al even kleurrijk is als haar kleding". Haar voornaamste vaardigheid is dat ze haar lichaam kan opblazen als een ballon, wat grote verdedigende kwaliteiten oplevert. Ze verschijnt inclusief drie nieuwe ARMS en een nieuw level. Wie de game nog geen kans heeft gegeven, kan trouwens dit weekend meedoen met de ARMS Global Testpunch die begint op vrijdag 25 augustus om 17:00 uur. Gewoon de gratis ARMS Global Testpunch-software downloaden in de Nintendo eShop op de Nintendo Switch en je kunt komend weekend direct in de multiplayer-wedstrijden duiken. De ARMS Global Testpunch loopt van vrijdag 17:00 uur tot 22:00 uur op zondag 27 augustus.