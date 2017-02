Mooi nieuws voor de fans van de game of het genre met een Xbox One in huis. Paradox Interactive deelt vandaag namelijk mee dat Cities: Skylineslater dit jaar nog een release zal krijgen op Xbox One.

Cities: Skylines – Xbox One Edition, door Tantalus Media volledig geoptimalizeerd om met een controller bestuurd te worden, zou in de lente van 2017 op Xbox One moeten verschijnen.



Ook consolegamers zullen dus kunnen beginnen met een klein dorpje en dit doen uitgroeien tot een gigantische metropool waar het goed is om te leven. Naast de hoofdgame zelf, zullen Xbox One-spelers ook meteen kunnen beschikken over Cities: Skylines – After Dark, de game’s eerste uitbreiding die onder andere toeristisme en uitgaansopties aan het spel toevoegt.