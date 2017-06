Call of Duty: WWII multiplayer brengt grondgevechten terug, in een combinatie van de klassieke oorlogsetting en geheel nieuwe manieren om te spelen. Zo kun je gebruik maken van een arsenaal aan vernietigende wapens, bekend uit de Tweede Wereldoorlog, om je team de overwinning te bezorgen.

Tot de nieuwe mogelijkheden van het franchise behoort oa het Division system, de nieuwe manier waarop spelers zich voorbereiden op een gevecht, als onderdeel van één van de vijf elite divisions. Met deze elite groep vecht je je een weg door de verschillende strategische missies in de oorlog. In deze geheel nieuwe Call of Duty ervaring is teamwork cruciaal voor de overwinning.