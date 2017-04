In de twee minuten durende video zie je de gevarieerde gameplay stijlen die het beste passen bij de verschillende maps. De screenshots laten de actie zien die je kunt verwachten in de nieuwe multiplayer maps en de nieuwe zombie ervaring 'Shaolin Shuffle'.

Turista

Turista is een luxe spa en resort, gevestigd midden in het reusachtige skelet van een eeuwenoud wezen. Turista biedt prima sniperplekjes langs de majestueuze, centrale waterval, maar ook krappe inferieuren voor fans van close-quarter combat en een three-lane design dat tegemoetkomt aan uiteenlopende speelstijlen.

Scrap

Scrap verplaatst spelers naar een verlaten vuilnisbelt op de maan en biedt een combinatie van lange zichtlijnen en tactische weggetjes, geschikt voor gevechten op zowel korte als lange afstand.

Archive

Snelle, hectische gevechten zetten de toon in Archive, een post-futuristische art gallery waar krappe binnenruimtes contrasteren met de open buitenruimtes van deze grote three-lane style map.

Excess

Deze map bevindt zich bovenop een luxe penthouse in een uitgestrekte futuristische metropool. Excess is als kleine, ronde map gebaseerd op de klassieke map Rust uit Modern Warfare 2, en wederom goed voor intense, snelle gevechten.

Shaolin Suffle

Het nieuwe spannende hoofdstuk van de zombie-ervaring markeert de terugkeer van Willard Wyler, de mysterieuze en schurkachtige filmregisseur. Dit keer heeft Wyler de vier helden opgesloten in een neiuwe horrorfilm, spelend in de onvergetelijke discosfeer van de jaren '70. Spelers gaan de strijd aan met nieuwe soorten zombies op diverse locaties in New York, inclusief metro’s, flitsende nachtclubs en een martial arts-dojo die wordt geleid door de “Shaolin Sister”.