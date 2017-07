Bandai Namco kondigde vandaag aan dat er een bowlingmodus wordt toegevoegd, waardoor je tussen de gevechten door even een spelletje kunt bowlen. Of je nu goed bent in bowlen of juist hopeloos, pik tussen twee story modes of online games vlug een spelletje mee en snel de bowlingbaan op met je favoriete Tekken character. Daarnaast zal er ook een Costume Pack worden toegevoegd.

De DLC verschijnt ergens in augustus voor PlayStation 4, Xbox One en pc.