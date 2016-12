Dontnod Entertainment geeft een nieuwe cinematic verhaaltrailer vrij van de actie-RPG Vampyr waarin we kennis maken met de mysterieuze hoofdrolspeler dokter Jonathan Reid.

De game neemt ons mee naar Londen in het jaar 1918, net na WOI en het moment waarop de Britse hoofdstad in de greep is van de Spaanse griep. De bewoners sterven bij bosjes en straten en steegjes liggen vol lijken en stervende mensen.

Jonathan die net terugkeert als legerarts uit WOI neemt de zware taak op zich om de zieken (trachten) te genezen. Maar was dat wel een goed idee?