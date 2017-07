De War Chests komen in drie vormen: Terran, Zerg en Protoss, en kosten je individueel ongeveer € 10. Wanneer je alledrie de chests aanschaft, betaal je € 25.

Het concept is dat je één keer een Chest koopt en die dan door online StarCraft II te spelen kan laten levellen. Zo speel je steeds nieuwe items vrij, vaak voor die los in de game beschikbaar worden. Zowel in co-op als in multiplayer kan je de Chests verder ontwikkelen.

Van alle aangekochte Chests gaat 25 % van de inkomsten naar de esportstak van StarCraft II. De eerste $ 200 000 wordt toegevoegd aan de prijzenpot van de StarCraft II World Championship Series tijdens Blizzcon 2017. Verdere inkomsten van de Chests gaan integraal naar de ondersteuning van het WCS-seizoen 2017 - 2018.