Blizzard roept Overwatch-spelers tot de orde

Hoog tijd dus om de nodige stappen te ondernemen. Jeff Kaplan, vice president of Blizzard, grijpt de stier bij de hoorns en kaart in een nieuw Overwatch-videodagboek het zogenaamde 'toxic behaviour' aan.

In de video, getiteld ‘Play Nice, Play Fair’, praat Kaplan over wat hij omschrijft als de ‘rising tide of toxicity’ dat de laatste tijd de bovenhand haalt in Overwatch, wat het team er momenteel aan doet en wat er aan gedaan kan worden om het fenomeen een halt toe te roepen. En daar heeft hij ook de hulp van de spelers bij nodig.

De rapporteer-functie die ingebouwd zit in patch 1.14 patch is niet helemaal perfect zegt Kaplan, maar deze heeft wel meer impact dan sommigen denken. Momenteel heeft Blizzard al actie ondernomen tegen maar liefst 480.000 accounts, waarvan er 340.000 gemeld werden via het ingebouwde systeem. Ondertussen werden er via mail wederom 20.000 spelers aangesproken over hun gedrag.

Kaplan zegt ook dat het team voortdurend in de weer is met het tunen en aanpassen van de gedragsregels om zo voor iedereen een optimale spelervaring te kunnen garanderen. Maar, voegt hij er aan toe, het wangedrag van sommige spelers zal niet zomaar verdwijnen. Het team wil echter dat de spelers weten dat er zowel voor als achter de schermen voortdurend gewerkt wordt, en dat Blizzard de trouwe en 'brave' spelers niet in de steek laat.