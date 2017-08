Blizzard kondigt Deathmatch-modus aan voor Overwatch

De meeste spelmodi en mappen in Overwatch, zoniet allemaal, leggen vooral de focus op teamplay en samenwerking tussen de diverse spelers. Met de introductie van Deathmatch, zowel Team Deathmatch als Free for All, brengt Blizzard daar nu verandering in.

Overwatch's Death Match komt dus in twee modi, Team Deathmatch en Free-For-All. In Team Deathmatch zullen twee teams het tegen mekaar opnemen, maar er is een twist... Mercy's Resurrection skill neemt namelijk een kill weg bij het andere team. In Free-For-All is het dan weer ieder voor zich, en moet je zo snel mogelijk trachten 20 kills te halen.

Ondertussen worden een aantal mappen aangepast en klaargestoomd voor de nieuwe modi, en wordt een nieuwe map, namelijk Chateau Guillard, toegevoegd speciaal voor Deathmatch.

Blizzard heeft de nieuwe modi zonet op de PTR-servers geplaatst om te testen. Zodra ze goed bevonden zijn worden ze toegevoegd aan de Overwatch Arcade-mode.