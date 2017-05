Black Ops III Zombies Chronicles, dat is acht klassieke, volledig geremasterde maps uit Call of Duty: World at War, Call of Duty: Black Ops en Call of Duty: Black Ops II, allemaal in één pakket.

Beleef de epische verhalen van de zombie-serie waar het allemaal mee begon in Activisions Call of Duty, voor het eerst gebundeld in één pakket. Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles is nu beschikbaar, als eerste voor PlayStation 4.

Zombies Chronicles bevat acht van de populairste Zombies-map uit eerdere door Treyarch ontwikkelde Call of Duty-games, inclusief World at War, Black Ops en Black Ops II. De maps zijn vanaf de grond af opnieuw gemaakt, zodat spelers van de klassieke, spannende, originele Zombies-verhalen kunnen genieten met prachtige beelden, verbeterde audio en nieuwe gameplay, allemaal bijgewerkt voor de huidige generatie consoles.

De acht maps in Zombies Chronicles zijn:

Uit Call of Duty: World at War

- Nacht der Untoten (Abandoned Bunker)

- Verruckt (Wittenau Sanitorium)

- Shi No Numa (Jungle Swamp)

Uit Call of Duty: Black Ops

- Kino Der Toten (Theater of the Dead)

- Ascension (Soviet Cosmodrome)

- Shangri-la (Exotic Jungle Shrine)

- Moon (Lunar Base)

Uit Call of Duty: Black Ops II

- Origins (WWI France)

Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles neemt spelers mee naar het begin van de originele Zombies saga, geremasterd in HD. Het bevat de klassieke, bij de fans geliefde personages, en de diepe verhaallijnen die Zombies zo populair maakten. De collectie levert een verbeterde ervaring met levendige beelden voor de huidige generatie consoles, verbeterde belichting, fraaiere personages en omgevingen, en geüpdate AI en audio. Zombies Chronicles laat spelers ook aangepaste wapens gebruiken, inclusief het wapentuig uit Black Ops III dat niet op de originele maps aanwezig was.

Om de lancering te vieren geven Activision en Treyarch het startschot met “8 Days of the Undead”. Tijdens deze acht dagen kunnen spelers van Black Ops III op alle platformen en spelers van Black Ops III Zombies Chronicles op PS4 dubbele XP-beloningen verdienen, deelnemen aan community-uitdagingen en een heleboel gratis, exclusieve content krijgen, waaronder een Zombies-calling card, Zombies-wapencamo, nieuwe Gobble Gums en een PS4-thema.