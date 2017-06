Details over het verhaal van de game hebben we nog niet. Wel ziet de boel er zeer strak uit (met mogelijks kunstmatig opgesmukte graphics) en loopt de boel zeer dynamisch in elkaar over.

Samen met vrienden kan je in verschillende EXO-suits de spelwereld verkennen. Die pakken zijn customizable en passen bij verschillende speelstijlen. Zo is de Ranger suit een neutraal pak en kan je met de Collossus lekker heavy jezelf in de strijd smijten.

Het spel heeft een open spelwereld waarin je kan looten en dynamische toevallige events kan aangaan tussen de missies met je squad door.

Meer info is er nog niet over de game, behalve dat hij in 4K resolutie op de Xbox One X te spelen zal zijn en in de loop van volgend jaar in de rekken moet liggen.