Van je hobby en je passie je beroep maken... Bestaat er iets mooiers? Philippe, de man achter een nieuwe Belgische indiestudio Not A Company wilde graag aan de slag als spelontwikkelaar. Hij besloot te studeren aan Howest in Kortrijk (Digital Arts & Entertainment), ging aan de slag als stagiar als VFX Artist bij Larian Studios en werkte mee aan Divinity Original Sin: Enhanced Edition. Daarna ging hij een half jaar in Engeland werken als VFX Artist bij TtGames (TimeWarner) aan de games LEGO: Marvel Avengers en LEGO: Dimensions. In augustus vorig jaar voelde hij het nog feller kriebelen dan voorheen en besloot hij zelf een zaak op te richten, genaamd Not A Company en een game te ontwikkelen.

UPDATE: Philippe van Not A Company deelt ons mee dat zijn indiegame Hoverloop nu op Steam Greenlight terug te vinden is.

Zijn project heet Hoverloop en focust zich vooral op het sociale aspect, samen gezellig in de zetel een potje splitscreen-gamen, al dan niet met een pintje bier en een grote zak chips. De game zal dus voor iedereen zijn en een grote arcade-feel hebben zegt hij zelf.

In Hoverloop krijg je een selectie voorgeschoteld die bestaat uit verschillende drones. Elke drone heeft zijn eigen unieke eigenschappen, zoals daar zijn super speed, deathray, teleport, shield,...), en daarbij zal je de drones ook kunnen personaliseren.

Met die drone kan je het dan opnemen tegen AI-bots of je vrienden, in verschillende spelmodi en arena's, zoals de klassiekers Deathmatch, Team Deathmatch maar ook tal van andere game modes laat Philippe weten. Denk hierbij dan aan zombie tag, Assault (Capture the flag, maar om bij de enemy flag te raken moet je eerst de vijandige base-shield generators vernietigen), eindeloze enemy AI-waves, Battle Royale,...

Het spel is nog in pre-alpha en heeft dus nog een lange weg te gaan tot het officieel gereleased wordt einde 2017/begin 2018. Er is wel al een speelbare demo op weg en de Kickstarter-campagne start in april van dit jaar.

Voor meer info over Philippe zijn project sturen we je graag door naar de officiële website of de Facebook-pagina.