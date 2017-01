Terwijl de Phantom Thieves zich overdag voordoen als normale, Japanse scholieren, reizen ze ‘s nachts (via smartphone) naar een andere wereld om met hun werkelijke Persona’s in actie te komen.

Deze andere wereld staat bekend als de Metaverse en is in feite het “collectief onbewuste” van de hele mensheid. In de Metaverse manifesteren de meest verwrongen verlangens van mensen zich als Palaces, en het is aan de Phantom Thieves om deze Palaces te infiltreren en het kwaad erin te verslaan.

Om toegang te krijgen tot een Palace moet het team een target kiezen, bepaalde essentiële stukjes informatie verkrijgen, en inpluggen bij hun Metaverse Navigator. Zodra de dieven in een Palace zijn, moeten ze strijden tegen hordes Shadows, puzzels oplossen, de Palace-heerser verslaan, en het diepste, donkerste geheim van het doelwit stelen (in de vorm van een Treasure). Wanneer de Treasure is gestolen, verandert het hart van het doelwit en begrijpt deze persoon eindelijk de slechtheid van zijn of haar voornaamste verlangen.

Elk doelwit in de game heeft een Palace met een ander uiterlijk en thema. Bereid je dus voor op behoorlijk macabere toestanden. Helaas voor de Phantom Thieves is het infiltreren van een Palace allesbehalve gemakkelijk. Het team moet heimelijk te werk gaan en de acties slim plannen voor een succesvolle overval. Shadows voorbij sluipen en/of overvallen is essentieel om de Palace Treasure te bereiken, zorg er dan ook voor dat je altijd de eerste move maakt. Wanneer de Thieves te vaak zijn gepakt worden ze uit de Metaverse geschopt en kunnen ze alleen de volgende dag terugkeren (hou de security-meter dus altijd in de gaten).

Wat moet je doen als je een Shadow hebt uitgedaagd voor een gevecht? Het gemakkelijke antwoord is dat je ze met verschillende aanvallen naar de Shadow-hel kunt kicken, maar misschien is een meer “diplomatieke” oplossing op lange termijn voordeliger. Je kunt Shadows staande houden om met ze te onderhandelen voor geld, items of zelfs een kans om het gevecht te vermijden. Deze keer kan de protagonist ze zelfs overtuigen om zich als Persona aan te sluiten bij de Phantom Thieves.

Natuurlijk ben je als het ‘eerst schieten, dan vragen’-type ook vrij om de Shadows gewoon te vernietigen. Er werd zelfs een Baton Pass-optie toegevoegd waarmee een aanvallend teamlid van beurt kan wisselen met een ander personage om de zwakte van een tegenstander uit te buiten.