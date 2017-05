Uitgever Slitherine en developer Black Lab Games kondigen immers een nieuwe game aan gebaseerd op het Battlestar Galactica-universum, genaamd Battlestar Galactica Deadlock.

Beide partijen beloven ons een strategiegame met een sterke verhaallijn, en dat we zullen kennismaken met zowel bekende personages uit de serie, waaronder Starbuck en Apollo hopen wij alvast, en een aantal nieuwe personages.

Daarnaast zullen we ook aan de slag kunnen met de al even legendarische ruimteschepen zoals daar zijn, Vipers, Raptors en Battlestars of Cylon Raiders en Basestars. Ook deze lijst zal aangevuld worden met een aantal nieuwe ruimtetuigen.

“Battlestar Galactica Deadlock is one of the most exciting projects we have ever worked on“, zegt JD McNeil, chairman van de Slitherine group. “The Battlestar Galactica universe has an incredibly loyal following and very high expectations. As a publisher, we understand what it means to work on a project that has to please a specific audience while delivering a deep strategic experience“.

De game verschijnt sowieso op Xbox One, PlayStation 4 en pc. Deze laatste heeft een streepje voor op andere platformen want de ontwikkelaar deelt mee dat pc-gamers zich kunnen inschrijven voor een besloten bèta op pc.