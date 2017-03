In de They Shall not Pass-DLC zit namelijk een leuke verwijzing naar de Disney-film Up. Wie de film nog niet gezien heeft dient de eerste beste videotheek binnen te wandelen en pas verder te lezen als hij/zij de film heeft gezien. Klaar? Het zwevende huis uit de film zit namelijk in Battlefield! Hoe je de easter egg kan activeren, kun je in bovenstaand filmpje zien. Eén van de coolste easter eggs ooit, niet?