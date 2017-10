Bandai Namco kondigt God Eater 3 officieel aan

In God Eater 3 zullen jij en andere God Eaters moeten samenwerken om de nieuwe Arigami-monsters, die alles vernielen op aarde, een kopje kleiner te maken. Gelukkig is dit niet je enige doel en zal je in deze game het raadsel rond de mysterieuze gebeurtenissen met de God Eaters moeten oplossen. Wie het mysterieuze personage van de aankondigingstrailer is en welke rol hij in dit alles gaat spelen, is voorlopig nog onbekend.

Het derde deel uit deze franchise zal op een nog onbekende datum wereldwijd gaan verschijnen voor de console.