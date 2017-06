Zelden zo'n groot verschil in twee games van dezelfde ontwikkelaar gezien. Bohemia Interactive kennen we van Arma III, en nu brengt de studio ons binnenkort Ylands.

Cartooneske graphics, zanderige woestijnen en godverlaten ruïnes in de jungle; het lijkt een beetje op Indiana Jones, met een beetje extra humor dan.

Ales Ulm, de Creative Director van Ylands, kwam het spel zelf voorstellen tijdens de PC Gaming Show. De 'y' staat voor 'Your', waarmee wordt bedoeld dat je je eigen spel in het spel kan maken. Your Island, snapjem?

Net zoals in hun vorige games zal modding erg belangrijk worden; ditmaal zit er zelfs een editor in het spel zelf. Via de officiële site kan je een alpha-versie nu al testen.