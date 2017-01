In Sniper Elite 4 draait het vooral om Hitler en zijn vrienden, en uiteraard den Duitschen soldaat in het algemeen. Dat is ook in deze vierde telg niet anders. Ben je vriendjes met Hitler, dan teken je een groot kruis op je voorhoofd en komt Karl Fairburne op je af, zoals een kat haar prooi benadert. Muisstil, berekend en met maar één doel: je verslinden met huid en haar. Nu in het geval van Karl volstaat natuurlijk één dodelijke kogel tussen je twee ogen.

Had Andeas Kessler het geweten, en geen vriendjes geweest met Dolf en co, dan had hij nu misschien nog geleefd... Of niet?

Ter info, elke gelijkenis met bestaande personen die door het leven gaan als Andreas Kessler, en dat zijn er volgens Google heel wat, is puur toeval.