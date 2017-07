Wild West Online is de game waarvan iedereen dacht dat het Red Dead Redemption 2 was. Een hele eer voor de ontwikkelaars want dat wil toch zeggen dat hun WWO er geweldig uitziet.

Of dat effectief het geval is, dat laten we voorlopig nog in het midden. Vandaag ontvingen we de eerste gameplay beelden en daar zijn we toch niet zo enthousiast over. Het ziet er allemaal geweldig uit, maar toch vinden we de animaties maar vreemd, ontbreekt het heel wat aan sfeer en ziet de wereld er leeg uit. Ook de mogelijkheden om je personage aan te maken zijn, zeker voor een mmorpg, heel beperkt. Als je van plant bent om honderden uren door te brengen in een fictieve wereld, dan wil je er uiteraard goed uitzien.

Nu gaat het uiteraard om een eerste gameplay video, en is de game ook nog in een vroeg ontwikkelstadium. We hebben er nog steeds zin in, zeker in het platlopen van de saloon om er te pokeren, whisky te stelen en de vrouwtjes te verwennen. Het feit dat we dan, eens we platzak zijn, wat bounty's kunnen binnenrijven om onze geldvoorraad weer aan te vullen, is een aangename bijzaak.